Ефимов: По девяти активным проектам КРТ инвесторы построят более 458 тысяч квадратных метров офисов

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В столице продолжается комплексное развитие территорий (КРТ). В рамках этой программы выбранные на торгах инвесторы займутся девятью проектами, которые рассчитаны на создание офисных площадей.

Как сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова, в планах - строительство около двух миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. Из них 458 тысяч - офисы.

Проекты предполагают не только размещение дополнительных рабочих мест, но и улучшение инфраструктуры города. Это коснётся двух участков бывшей промзоны «Коровино», участков бывших промзон «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», неэффективно используемой земли в Коптеве, заброшенной стройки в Тропарево-Никулино, а также заброшки с недостроем на севере столицы в Тимирязевском районе.

«Создание современных деловых пространств станет еще одним фактором развития городской среды, — отметил заммэра. - Всего благодаря реализации этих проектов комплексного развития территорий в городе появится около 43 тысяч рабочих мест».

Благодаря появлению современных кварталов по программе КРТ районы города развиваются сбалансировано. Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в девяти проектах намечено вместе со строительством офисов ещё и создание пяти школ, шести детских садов и четырех спорткомплексов.

«Сюда также входят и кафе, магазины, отделения банков и другие необходимые для комфортной жизни москвичей общественно-деловые объекты», - добавил Гаман.