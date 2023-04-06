Переменная облачность и до +12 градусов ожидаются в Москве 6 апреля

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Москве в четверг, 6 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха повысится до +10…+12 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится: облачность, осадки не ожидаются, ветер 5-10 м/с. Столбики термометров покажут около нуля – плюс двух градусов.

Днем 7 апреля ожидается переменная облачность и до +9…+11 градусов. Направление и скорость ветра не изменится.

Как писал KP.RU, ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что серьезные холода уже не вернутся в Москву. Дневные температуры будут превышать +10 градусов, однако ночами возможны небольшие заморозки.