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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:03

Переменная облачность и до +12 градусов ожидаются в Москве 6 апреля

Ночью воздух остынет до нуля-плюс двух градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Москве в четверг, 6 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха повысится до +10…+12 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится: облачность, осадки не ожидаются, ветер 5-10 м/с. Столбики термометров покажут около нуля – плюс двух градусов.

Днем 7 апреля ожидается переменная облачность и до +9…+11 градусов. Направление и скорость ветра не изменится.

Как писал KP.RU, ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что серьезные холода уже не вернутся в Москву. Дневные температуры будут превышать +10 градусов, однако ночами возможны небольшие заморозки.