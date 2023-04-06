Москвичи выбрали имя овечке с «Городской фермы» на ВДНХ в проекте «Активный гражданин»

Горожане выбирали между Варварой, Звездочкой, Искоркой и Жемчужинкой. Фото: mos.ru

Москвичи с помощью проекта «Активный гражданин» выбрали имя овечку, родившейся на «Городской ферме» ВДНХ в январе этого года. Теперь ее зовут Варвара: за этот вариант проголосовали 35% опрошенных (66 тыс. человек), сообщили на сайте столичной мэрии.

Всего в голосование приняли участи свыше 180 тысяч пользователей. Из них 31% выбрали имя Звездочка, 16% –Искорка, а 13% – отдали голоса за вариант Жемчужинка.

Новорожденную овечку назвали в честь героини фильма-сказки Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». Малышка, которая живет на «Городской ферме», уже подросла и активно общается с посетителями семейного образовательного центра.

Проект «Активный гражданин» работает в столице уже с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов участников. Они принимали участие в свыше пяти тысяч голосований.

Ранее KP.RU писал, что жители Москвы выбрали имя детенышу мандрила в проекте «Активный гражданин». Животное назвали Конго – в честь страны, где обычно обитают мандрилы.