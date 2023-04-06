Муравьед появится в Московском зоопарке в этом году

В Московском зоопарке в этом сезоне появится несколько новых видов животных Фото: Shutterstock

В Московском зоопарке в этом сезоне появится несколько новых видов животных, в том числе и муравьед, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

По ее словам, зоопарк старается привлечь внимание посетителей новыми интересными видами животных. Она подчеркнула, то в этом году учреждение сможет удивить своих гостей.

Муравьеды — это млекопитающие, которые обитают в Центральной и Южной Америке. Эти животные питаются насекомыми, в основном муравьями и термитами. Муравьеды имеют довольно необычный вид - короткие ноги, широкую голову и длинный хвост, а их шерсть достаточно плотная.

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