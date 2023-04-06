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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 8:24

Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру в вагоне метро Москвы

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Хулиган распылили перцовый баллончик в лицо пассажиру столичного метро

Хулиган распылили перцовый баллончик в лицо пассажиру столичного метро

Фото: прокуратура Москвы

В вагоне столичного метро злоумышленник распылил перцовый баллончик в лицо 65-летнему пассажиру. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Правоохранители установили личность нарушителя по камерам видеонаблюдения . Это 27-летний житель столицы. Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение виновного к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что пассажир столичного метро распылил перцовый баллончик в лицо инвалиду. Инцидент произошел в межстанционном переходе станции «Проспект Вернадского». Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его.

Кроме того,16 марта хулиган распылил аэрозольный баллончик в лицо мужчины из-за замечания. Инцидент произошел в час пик на фиолетовой ветке столичной подземки. Потерпевшего осмотрели врачи.