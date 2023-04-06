Полицейские задержали мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо пассажира метро Москвы

Злоумышленник напал на пассажира за просьбу уступить место Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали 27-летнего безработного мужчину, который напал с перцовым баллончиком на пассажира метро, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошёл 4 в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Краснопресненская» до станции «Белорусская» Кольцевой линии. 65-летний мужчина попросил уступить ему место, но злоумышленник отказался это делать. Между мужчина произошел словесный конфликт. Затем хулиган схватил пожилого человека за одежду и распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика.

На место вызвали наряд скорой помощи. У потерпевшего диагностировали химический ожог головы и кистей, а также конъюнктивы обоих глаз.

Злоумышленника поймали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее KP.RU писал, что пьяный хулиган разбил дверь торгового павильона в подуличном переходе станции метро «ВДНХ» в Москве.