В Москве выявили 1589 новых случав COVID-19 за сутки

Госпитализировали 125 человек, 1544 пациента выздоровели после болезни Фото: Shutterstock

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1589 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1519 человек, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 6 апреля.

В стационары попали 124 горожанина, еще 1544 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 485 255 жителей, 3 292 149 пациентов вылечились, 48 503 человека умерли от последствий и осложнений болезни.

В России за сутки зарегистрировали 9271 случай заражения ковидом. Госпитализировали 1155 человек, 10 879 пациентов выздоровели после болезни, 39 россиян умерли.

Ранее KP.RU писал, что доктор Александр Мясников рассказал о смертельной опасности варикоза. Это заболевание может стать одной из причин развития тромбоэмболии.