Синоптик Леус: четверг 6 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года

Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве четверг, 6 апреля, стал самым теплым днем с начала этого года. К 14:00 на главной метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся +13,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Это на 0,2° выше, чем было у прежних "тёплых" лидеров с начала года - 3 и 4 апреля», - подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после девяти часов вечера, когда специалисты снимут показания с максимальных термометров.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Татьяна Позднякова пообещала солнечную погоду в предстоящие выходные в Москве. Днем в городе будет около +12 градусов, атмосферные осадки не ожидаются.При этом ночью в городе и по области возможны небольшие заморозки.