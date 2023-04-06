Мужчину убило током в ванной из-за телефона на северо-востоке Москвы

В Москве мужчину убило током в ванной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве произошла трагедия: 31-летний мужчина погиб от удара током, читая книгу в ванной в телефоне. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, мужчина проживал вместе с супругой в квартире на улице Молодцова. В среду, 5 апреля, в десять часов утра он был еще жив, так как отправил жене смску. Однако после обеда женщина нашла труп мужа в ванной. В ногах у погибшего лежал мобильный телефон, подключенный к зарядке.

Женщина неоднократно предупреждала супруга об опасности такой привычки. Однако мужчина не только продолжал читать и переписываться с телефона прямо в ванной, но и провел в эту комнату удлинитель.

Ранее KP.RU писал, что труп пенсионерки полтора года пролежал в квартире на юго-западе Москвы. Тело обнаружили правоохранители вечером 5 апреля. Обстоятельства случившегося уточняются.