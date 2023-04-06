Организатора массовых драк с участием подростков в Москве арестовали

Организатора массовых драк и его сообщников заключили под стражу Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд заключил под стражу на два месяца организатора массовых драк с участием подростков. 20-летнему парню предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

С октября 2022 года по февраль 2023 года он организовывал драки. Так, в октябре прошлого года в ночном клубе на Мясницкой улице он и его соучастники избили подростка 2006 года рождения, а в Нагорном проезде напали еще на одного несовершеннолетнего. В феврале 2023 года на Каширском шоссе злоумышленники нанесли удары по голове и туловищу двум юношам, а также устроили драку на Маросейке. Молодой человек частично признал вину.

Обвинение предъявили и его соучастникам – это пятеро парней 2002, 2004, 2006 и 2007 г.р. Их также арестовали. Расследование продолжается.

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