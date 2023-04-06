Собянин пригласил жителей Москвы на бесплатные городские тренировки

В Москве активно реализовывают семь спортивных проектов. Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о спортивных проектах города и пригласил жителей на бесплатные открытые тренировки.

Так, в рамках проекта «Мой спортивный район» бесплатные занятия проводятся на открытом воздухе три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Тренировки проходят в живописных местах столицы – в парках, в Северном речном вокзале и пр.

Помимо этого, жители столицы могут также сдать нормативы ГТО, записаться на бесплатные секции по 70 популярным видам спорта, пройти по познавательным маршрутам в рамках проекта «Московская ходьба» и самостоятельно тренироваться на спортивных площадках с помощью проекта «Показать за 60 секунд». Спортом занимаются и участники «Московского долголетия».

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