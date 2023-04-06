Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 16:58

Собянин пригласил жителей Москвы на бесплатные городские тренировки

В Москве реализовывают семь спортивных проектов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве активно реализовывают семь спортивных проектов. Фото: mos.ru

В Москве активно реализовывают семь спортивных проектов. Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о спортивных проектах города и пригласил жителей на бесплатные открытые тренировки.

Так, в рамках проекта «Мой спортивный район» бесплатные занятия проводятся на открытом воздухе три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Тренировки проходят в живописных местах столицы – в парках, в Северном речном вокзале и пр.

Помимо этого, жители столицы могут также сдать нормативы ГТО, записаться на бесплатные секции по 70 популярным видам спорта, пройти по познавательным маршрутам в рамках проекта «Московская ходьба» и самостоятельно тренироваться на спортивных площадках с помощью проекта «Показать за 60 секунд». Спортом занимаются и участники «Московского долголетия».

В Москве в апреле начался беговой сезон. Горожан ждут четыре старта, в том числе Московский полумарофон.

Ранее KP.RU писал, что проект «Культурный плоггинг» стартует в музее-заповеднике «Царицыно» 8 апреля. Во время забега участник будут собирать мусор.