Овчинский: Правительство Москвы и Национальное Рейтинговое Агентство подписали соглашение о сотрудничестве в области ESG

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о подписании соглашения о сотрудничестве между Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и Национальным Рейтинговым Агентством (НРА). Это позволит реализовать партнерские проекты, направленные на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Глава ведомства напомнил, что в 2022 году продолжалась активная работа над ESG-концепцией развития Москвы, а также формирование ESG-профиля субъектов РФ, позволяющего учитывать особенности развития каждого региона.

«В этой связи сотрудничество с одним из ведущих рейтинговых агентств России – большой шаг к закреплению Москвы в качестве методологического центра по реализации ESG-повестки, которая основывается на фундаментальных целях и принципах устойчивого развития», - отметил Овчинский.

По его словам, сейчас в рамках сотрудничества город ведет работу над проектом, дающим возможность анализировать и перенимать лучшие практики у крупных городов и регионов ЕАЭС. Соглашение предполагает запуск и выполнение совместных проектов, исследований и рэнкингов, нацеленных на улучшение инвестиционного климата, внедрение принципов и подходов экологической, социальной и управленческой ответственности. Это даст новый толчок для городов и регионов ЕАЭС для наращивания инвестиционной активности и межрегиональной интеграции.

Как пояснила генеральный директор НРА Татьяна Григорьева, уже десять лет агентство занимается исследованиями инвестиционной привлекательности российских регионов. При этом Москва ежегодно сохраняет лидерство в части инвестиционного климата, а также лучших практик устойчивого развития.

Важно, что Москва постоянно и планомерно добивается достижения ЦУР. Например, столица становилась участником пилотного проекта Организации экономического сотрудничества и развития «Территориальный подход в достижении ЦУР» три года подряд - с 2019 по 2021-й. При этом она достигла 100% исполнения показателей по шести Целям устойчивого развития. Сюда входят «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство», «Борьба с изменениями климата».

В конце 2022 года Департамент заключил меморандум с Национальной сетью Глобального договора ООН о намерении сотрудничества и партнерства в области достижения ЦУР. В феврале 2023 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, расширяющее полномочия Департамента по реализации политики по достижению Целей устойчивого развития. Сейчас ведомство занято активной реализацией проектов по восьми ЦУР из 17.