Мария Багреева: рынок коммерческой недвижимости Москвы устойчив

Фото: Мария Багреева (в центре) и Ирина Тимоничева (слева) на пресс-брифинге / Департамент экономической политики и развития города Москвы

Устоит ли рынок коммерческой недвижимости Москвы после массового ухода из России зарубежных компаний? Летом прошлого года положительный ответ эксперты не гарантировали. Тогда в столице самые крутые торговые и бизнес-центры стояли полупустыми. Но время показало, что свято место пусто не бывает: офисы и торговые площади заняли новые арендаторы. Больше того, в 2022 году инвесторы ввели рекордное за последние пять лет количество складских площадей, отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

«Рынок складской недвижимости в 2022 году демонстрировал рост. Объем ввода новых площадей в прошлом году достиг 1,8 млн квадратных метров, за год он вырос на 29% и стал рекордным за последние пять лет, - сообщила эксперт. - Вакантность в этом сегменте составила всего 3,4%, что свидетельствует о высоком спросе на складские помещения. Росту их востребованности способствует в первую очередь развитие онлайн-торговли, расширение маркетплейсов. Кроме того, изменение цепочек в поставках товаров не снизило значимость Москвы как крупного логистического центра», - отметила глава департамента Мария Багреева.

Министр отметила, что количество введенных торгово-офисных площадей сократилось на 42%, но в целом ситуация в отрасли остается стабильной. Не занято всего 10,6% площадей, что соответствует международной практике. Причем, спрос и поведение арендаторов изменились: одни компании перевели часть сотрудников на удаленку, другие наоборот заняли больше; если раньше за самые интересные предложения локтями толкались телекоммуникационные компании и сферы ИТ, то теперь почти половина спроса приходится на банковские, производственные и добывающие структуры.

Кроме того, около 80% сданных в прошлом году офисов относится к классу А, более рентабельному из-за незначительной разницы в затратах на строительство при более высоких арендных ставках, уточнила Мария Багреева.

Самые серьезные изменения произошли в сегменте торговых центров. За год темпы строительства сократились в 2,8 раза – до 124 тыс. квадратных метров. Но в целом ситуация в отрасли практически не изменилась: не смотря на уход с российского рынка более 100 иностранных торговых сетей и брендов количество незанятых площадей увеличилось незначительно - с 10% до 12%. Эксперты отмечают, что освободившиеся площади активно занимали производители из России и дружественных стран, которые открывали новые и расширяли уже имеющиеся точки продаж.