Переменная облачность и до +11 градусов ожидаются в Москве 7 апреля

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве в пятницу, 7 апреля, прогнозируется переменная облачность, атмосферные осадки не ожидаются. Днем температура воздуха составит +9…+11 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть ветер восточной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и составит 756 мм ртутного столба, что выше нормы. В ночь на субботу столбики термометров покажут около нуля – плюс двух градусов. Днем 8 апреля воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер немного ослабнет – 3-8 м/с.

Ранее KP.RU писал, что четверг 6 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года. К 14:00 на главной метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до +13,8 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем у прежних «теплых» лидеров (3 и 4 апреля).