Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» откроется центр испытаний беспилотников

Производство беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице будет создан центр по починке, испытанию и тестированию беспилотных авиационных систем всех типов, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова. Под него компании «БАС» выделено более 1,1 тысячи квадратных метров в индустриальном парке «Руднево», входящем в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Здесь соберутся действующие производства, а также стартапы, занятые разработкой новых технологий. Кроме того, рядом разместится полноценный полигон для тестирования беспилотников. В центре планируется создать до конца этого года более 25 рабочих мест.

«Компания «БАС» стала одним из первых арендаторов площадки ОЭЗ «Технополис Москва», - отметил заммэра. - Проект центра испытаний беспилотных авиационных систем предполагает инвестиции в размере свыше 150 миллионов рублей».

Сферы применения беспилотников самые разные - от энергетики и логистики до сельского хозяйства, строительства и геологоразведки. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, предприятие готовится оформить статус резидента ОЭЗ, который позволяет использовать различные льготы. Это касается транспортного налога, налогов на имущество и на прибыль.

«В «Руднево» создана вся необходимая инфраструктура для проектирования, производства и испытания беспилотных авиасистем, - уточнил глава ведомства. - Индустриальный парк призван стать отраслевым центром компетенций, обучения, развития кадрового потенциала».

По его словам, парк станет также площадкой для производства медицинских изделий, разработки и выпуска электрооборудования.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев напомнил, что столица уже более шести лет применяет коптеры в разных сферах. Например, аппараты помогают наладить контроль за стройками, находить самострой или незаконное использование земли.

«Этот опыт может быть полезен и для других мегаполисов, - добавил Дегтев. - У молодой отрасли есть все шансы стать импульсом для развития сквозных технологий в области разработки систем накопления энергии, двигателестроения, аэронавигационных и других технологий, и значительная роль здесь отводится индустриальному парку «Руднево».

Известно, что в будущем испытательные центры могут появиться также в регионах России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.