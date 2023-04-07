Синоптик Шувалов спрогнозировал «предмайскую» погоду в Москве в выходные

Атмосферное давление составит 760-770 мм ртутного столба, что выше нормы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Москве в предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, ожидается теплая «предмайская» погода с температурой воздуха до +13 градусов, сообщает NEWS.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«По средней температуре сейчас погода соответствует второй половине апреля, как говорится предмайская погода. И наслаждаться ею мы будем еще две недели», - отметил метеоролог.

По словам синоптика, в субботу в столице будет солнечно. Днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью столбики термометров покажут +1…+5 градусов. Атмосферное давление повысится до 760-770 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. Ветер восточный, слабый, до 5 м/с.

Ранее KP.RU писал, что переменная облачность и до +11 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Тепло и солнечно и в Подмосковье. Ночью местами по области возможны заморозки.