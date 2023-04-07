Ко Дню Рунета Наталья Сергунина рассказала о трендах развития столичных онлайн-проектов

Фото: mos.ru

7 апреля – День рождения Рунета. Первый сайт в доменной зоне .RU появился 29 лет назад. Накануне праздника в Москве представили статистику работы основных онлайн-площадок. Наша жизнь все больше погружается в онлайн, причем управляем мы ею с личных гаджетов. Например, на ключевой столичный портал mos.ru со смартфонов или планшетов заходят 68% посетителей (за два минувших года их доля увеличилась примерно на 10%). При этом общее число зарегистрированных на mos.ru пользователей сегодня превышает 15,4 млн человек.

Со стационарного компьютера горожане предпочитают передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКХ и записываться на прием в центры госуслуг. В мобильной версии — просматривать электронную медицинскую карту, данные о посещении и питании детей в школе. Однако самыми популярными и в том и в другом случае остаются главная страница сайта mos.ru, личный кабинет, каталог услуг и функция поиска.

«Москва — современный мегаполис с высоким уровнем цифровизации в самых разных сферах жизни, — пояснила Наталья Сергунина. - Горожане ценят свое время и хотят, чтобы все нужные и полезные сервисы всегда были под рукой. Не первый год мы последовательно адаптируем под этот запрос столичные онлайн-инструменты, одновременно повышая их качество и функциональность».

Городские сервисы активно развиваются. Новые опции регулярно появляются в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Общее количество активных пользователей перевалило за 3,4 млн. С помощью этих приложений жители записываются в различные учреждения, оплачивают коммунальные счета, совершают пожертвования на благотворительность, читают новости и многое другое.