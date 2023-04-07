Двое мужчин разбили створки турникетов в метро Москвы

В столичном метро двое пассажиров разбили створки турникетов Фото: прокуратура Москвы

В Московском метро двое мужчин разбили створки турникетов на станциях «Щелковская» и «Юго-Восточная». Злоумышленников задержали, они признали вину, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Так, один из нарушителей приложил карту к валидатору, но она сработала со второго раза. Мужчина прошел, а затем ногой разбил стеклянные створки турникета. Второй нарушитель разбил створки детской коляской.

Привлечение злоумышленников к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена. Их действия расцениваются как вандализм (ст. 214 УК РФ.). Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее KP.RU писал, что в метро мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру после просьбы уступить место. Инцидент произошел 4 апреле в вагоне поезда, следовавшего от станции «Краснопресненской» до станции «Белорусская». Нарушителя задержали.