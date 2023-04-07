Владислав Овчинский: компания из Москвы разработала защитный чехол для альпинистских кошек

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Альпинистские кошки — это стальная пластина с клиньями, которая надевается на обувь. Такие применяют экстремалы при зимних восхождениях в горы. Московская компания, которая выпускает одежду и снаряжение для туризма, разработала специальные чехлы для кошек. Они весят меньше 100 грамм.

— Столичные производители на постоянной основе модернизируют свои производственные мощности и расширяют ассортимент выпускаемой продукции. В частности, в 2022 году компания «БАСК» увеличила парк оборудования до 67 высокотехнологичных швейных машин и пяти пухонабивочных комплексов. Это поможет увеличить выпуск высокотехнологичных товаров для экстремальных условий. Кроме того, предприятие активно работает в области импортозамещения. Недавно здесь разработали, запатентовали и запустили в производство специальные защитные чехлы для альпинистского снаряжения, которое помогает передвигаться по льду и ледяным скалам, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Хранить и транспортировать кошки в чехлах необходимо, чтобы сохранить остроту заточки. Иначе у оборудования ухудшается сцепление с ледяными поверхностями. Разработчики говорят, что за последнюю пятилетку это их четвертый патент. В создании чехла участвовал альпинист и изобретатель Михаил Лебедев. Пока изготовлена первая партия — около 100 единиц, их выставили на продажу.

— Чехлы подойдут для большинства видов современных кошек с монозубом или с двумя передними вертикальными зубьями, быстро надеваются и снимаются в зависимости от рельефа и предстоящих задач, – рассказал гендиректор компании Владимир Богданов.

Изобретения московской компании перед выпуском на рынок проверяют полярники и альпинисты в условиях серхнизких температур. В продуктовом портфеле фирмы есть рюкзаки, палатки, одежда, обувь и разные аксессуары для поклонников туризма и экстрима.