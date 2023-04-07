Ефимов: Благодаря МаИП в Восточном округе Москвы будет создано более 18 тысяч рабочих мест

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На востоке столицы с 2016 года Москва одобрила передачу земли инвесторам под 14 масштабных инвестпроектов (МаИП) в сфере промышленности. Об этом рассказали 7 апреля в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.

«Общая площадь земельных участков, на которых инвесторы возведут производства фармацевтической и строительной отраслей, превышает 60 гектаров, - отметил заммэра. - В проекты инвесторы вложат свыше 38,5 миллиарда рублей».

По его словам, на предприятиях будет создано свыше 18 тысяч новых рабочих мест. Земля под такие проекты выделяется инвесторам без торгов в аренду на пять лет. Для антикризисной поддержки бизнеса город с марта прошлого года оформляет для них участки по льготной ставке - 1 рубль в год. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский назвал меру одной из наиболее востребованных в 2022 году. За это время договоры о передаче земли в разных районах столицы по льготной ставке были подписаны с 14 инвесторами.

«По двум подобным договорам на востоке столицы застройщики возведут предприятия по производству мебельной продукции и специального инвентаря для школ искусств», - добавил глава ведомства.

Всего при этом выделено около гектара земли. На предприятиях появятся примерно 300 рабочих мест. Напомним, благодаря МаИП компании могут уменьшить свои расходы при открытии дополнительных рабочих мест. Кроме того, у них появляется возможность оперативно организовать выпуск важных для города и его жителей товаров.