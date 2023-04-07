Михаил Дегтярев: «Фигура с устремленным взглядом в будущее – это настоящий Жириновский»

Со смерти Владимира Жириновского прошел один год. Фото: правительство Хабаровского края

В Москве состоялось открытие памятника многолетнему лидеру и основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, приуроченное к первой годовщине со дня смерти политика. В церемонии принял участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, находящийся в столице с рабочим визитом.

Выполненная из бронзы в полный рост скульптура установлена на Новодевичьем кладбище. Общая высота объекта – 2,75 метров.

- В скульптуре очень хорошо подмечены все детали. Фигура с устремленным взглядом в будущее – это настоящий Жириновский. Владимир Вольфович всегда находился в монологе – внутреннем монологе о России, о судьбе страны, о русском народе. И цитата, нанесенная на памятник, полностью отражает его мировоззрение: лучше в тайге полуголодным, но за людей, чем в райском саду, - рассказал Михаил Дегтярев.

Речь об ответе политика на вопрос журналиста Владимира Познера: «Оказавшись перед Богом, что Вы ему скажете? – Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Церемонию открытия монумента провел действующий председатель партии Леонид Слуцкий. Среди людей, пришедших почтить память Жириновского, председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Думы Сергей Неверов и Петр Толстой, глава Минфина Антон Силуанов, депутаты фракции, а также родственники Владимира Вольфовича.