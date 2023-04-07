В Москве за сутки выявили 1140 новых случаев заражения COVID-19

Госпитализировали 113 горожан, 1401 пациент успешно прошел лечение Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1589 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 7 апреля.

Госпитализация потребовалась для 113 горожан, еще 1401 пациент успешно прошел лечение, вирус унес жизни девяти человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 486 392 жителей, 3 3 550 пациентов вылечились, 48 512 человек умерли от последствий и осложнений болезни.

В России за сутки зарегистрировали 8915 случаев заражения ковидом. В стационары попали 1167 человек, 10 685 пациентов выздоровели после болезни, 38 россиян умерли.

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