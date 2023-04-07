Вильфанд пообещал москвичам майскую погоду до +18 градусов на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается потепление до +16…+18 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на следующей неделе ожидается потепление до +16…+18 градусов. Температурный фон будет соответствовать майским значениям, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Москве в середине следующей недели будет майская погода. Температура ожидается на 4-6 градусов выше нормы», - подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, уже в воскресенье воздух в столице прогреется до +13…+14 градусов. В понедельник, 10 апреля, в городе потеплеет до +13…+16 градусов, а во вторник и среду – до +18 градусов. «Весна придет официально», - добавил Вильфанд.

Специалист предупредил, что в пятницу погода станет немного прохладнее – до +7…+10 градусов. Несмотря на это солнце будет теплым, весенним.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Александр Шувалов спрогнозировал «предмайскую» погоду в Москве в выходные. Температура воздуха составит около +13 градусов.