Лжебанкиры выманили у известного философа из Москвы 935 тысяч рублей

В Москве аферисты похитили у известного философа почти миллион рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве телефонные мошенники выманили у известного философа Владимира Шохина почти один миллион рублей, сообщает источник KP.RU.

Аферисты звонили мужчине сразу на несколько номеров под видом сотрудников банка. Злоумышленники сообщили, что его сбережения могут украсть мошенники, а затем убедили главного научного сотрудника РАН перевести деньги якобы на «безопасные счета». Потерпевший поверил лжебанкирам и перечислил им 935 тысяч рублей. Деньги поступили на разные карты.

Позднее философ понял, что он стал жертвой аферистов и обратился в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Москве KP.RU добавили, что в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Подозреваемых разыскивают.

Ранее KP.RU писал, что в Москве таксист и его знакомый украли у пассажира 45 тысяч рублей, угрожая ножом. Злоумышленников задержали на территории подмосковного Красногорска.