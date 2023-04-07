Максим Ликсутов: Пассажиропоток на Большой кольцевой линии метро в Москве к концу года достигнет 1,3 млн пассажиров

Пассажиропоток на БКЛ в рабочий день составляет более 1 млн пассажиров. Фото: Павел ЧЕРНЫШОВ

Месяц назад мэр столицы Сергей Собянин вместе с президентом страны Владимиром Путиным открыли движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена – самой большой кольцевой линии в мире! Пришло время подводить первые итоги.

«Пассажиропоток на БКЛ в рабочий день составляет более 1 млн пассажиров, - сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Мы считаем, что к концу года количество пассажиров увеличится еще на 30%-31% и таким образом достигнет 1 млн 300 тысяч».

Разумеется, это не предел. Расчеты властей показывают, что к 2025 – 2027 годам ежедневный трафик по БКЛ превысит 2 млн пассажиров.

Изменились привычные схемы движения в городе: сотни тысяч москвичей теперь живут в шаговой доступности от метро, у них появились десятки новых удобных ежедневных маршрутов. И если раньше в соседний район москвичи ездили с пересадкой через центр, садились на автобус или выезжали на личной машине и тратили свое время — то теперь поездка занимает считаные минуты на метро.

Максим Ликсутов сообщил, что с запуском БКЛ по некоторым поездкам для 30%-40% пассажиров время в пути по привычным маршрутам сократилось до 50%. При этом благодаря полному запуску Большой кольцевой линии в городской транспорт пришли 80 тысяч новых пассажиров. В рабочий день они совершают более 121,8 тыс. поездок. Теперь можно не думать о пробках на дорогах и свободно передвигаться между районами на метро.

Большая кольцевая линия метро повысила комфорт поездок во всём Московском метрополитене. Разгрузились пересадки между радиальными линиями и старая Кольцевой благодаря популярности БКЛ. Переход между станциями «Проспект Мира» разгрузился на 35% в час пик, загруженный переход между станциями «Комсомольская» — на 30%, между станциями «Таганская» и «Марксистская» — на 28%

Напомним, БКЛ включает 70 км линий, 31 станцию и три электродепо, соединив все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.