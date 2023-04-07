Максим Ликсутов: до 40 процентов поднялась выручка в торговых точках вблизи станций БКЛ

Благодаря полному запуску Большой кольцевой линии Московского метрополитена, который состоялся в начале марта, значительно увеличилась выручка в местных магазинах и поднялась стоимость недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В торговых точках около станций Большой кольцевой линии метро выручка выросла почти до 40%, стоимость жилья рядом с открывшимися станциями БКЛ увеличилась от 15% до 25%", - уточнил Максим Ликсутов.

Заммэра Москвы отметил, что здесь нет никакой аномалии. Создание любой транспортной инфраструктуры в мегаполисах приносит немедленный экономический эффект. Все районы города, примыкающие к станциям БКЛ, получили новый импульс развития. Здесь возводятся новые жилые комплексы, сюда заходит малый и средний бизнес, развивается общественная инфраструктура. Это — новые рабочие места для жителей столицы.

Кроме того, Максим Ликсутов привел интересный факт: за первый месяц работы БКЛ с личного автотранспорта, такси и каршеринга на общественный транспорт пересели примерно 80 тысяч пассажиров.

«Если эти люди пришли в метрополитен, это значит, что дороги в Москве освободились, - отметил заммэра Москвы. - Мы посчитали, что примерно уже на сегодня с дорог города уехало где-то 15-17 тысяч личных машин. Это больше, чем мы ожидали, исходя из первого месяца работы».

Напомним, БКЛ включает 70 км линий, 31 станцию и три электродепо, соединив все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Пассажиров Большой кольцевой линии перевозят около 100 поездов современного поколения.

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