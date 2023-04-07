Восьмибалльные пробки ожидаются в Москве вечером 7 апреля

В час пик жителям рекомендуют пересесть на городской транспорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу вечером, 7 апреля, ожидаются пробки до восьми баллов. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях в сторону области и на МКАД, предупредили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Дорожные заторы возникнут из-за мелких аварий и строительных и инженерных работ. Так, например, из-за строительных работ движение ограничено на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, на Проспекте Мира д. 198, на Волгоградском проспекте д. 45 и других участках.

В час пик горожанам советуют пользоваться общественным транспортом или отложить поездки на личном авто на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что водитель грузовика насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в центе Москвы. Авария произошла в переулке Маяковского. Столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД.