Автомобилистам из Москвы посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю

В Москве автомобилисты уже могут сменить зимние шины на летние Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве автомобилисты уже могут сменить зимние шины на летние, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного Руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам метеоролог, минимальные температуры фиксируют в городе в 3-4 часа ноги, затем, как только встает солнце, воздух начинает прогреваться. Среднесуточная температура позволяет «переобуть» транспортное средство.

«Смело можно менять резину в ближайшие выходные», - подчеркнул синоптик.

Ранее KP.RU писал, что Вильфанд пообещал москвичам майскую погоду до +18 градусов на следующей неделе. Синоптик уточнил, что самыми теплыми днями на будущей неделе станут среда и четверг, 12 и 13 апреля. Температурный фон на четыре-шесть градусов превысит климатическую норму. При этом по словам специалиста «Фобос» Евгения Тишковца, в столице потеплеет до +20 градусов.