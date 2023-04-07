В Москве заметили редкого голубя клинтуха, считавшегося исчезнувшим

В Строгинской пойме заметили редкую птицу – голубя клинтуха Фото: REUTERS

В Строгинской пойме заметили редкую птицу – голубя клинтуха, считавшегося исчезнувшим как вид. Об этом сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Клинтух решил погостить в парке «Москворецкий» во время перелета с зимовки домой – на европейскую территорию России. В столице такую птицу обычно не увидишь – она занесена в Красную книгу города под 0 категорией как вероятно исчезнувшей. При этом раньше клинтухи гнездились на природных территориях столицы.

Специалисты пояснили, что клинтух – это один из самых ранних лесных голубей. Эти птицы вьют гнезда в дулах деревьев.

В КГХ добавили: недавно в Москве заметили еще одного краснокнижного представителя отряда Голубеобразные – вихиря. Его встретили в долине реки Сетунь . Птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.

Ранее KP.RU писал, что в Москве и Московской области появились первые весенние грибы. Первыми пошли строчки гигантские.