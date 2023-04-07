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НовостиОбщество7 апреля 2023 16:14

Белый медведь Диксон из Московского зоопарка разучил новое упражнение «Дай»

Это упражнение используют как передышку для животного между сложными задачами
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Новое упражнение помогает Диксону расслабиться между сложными задачами. Фото: стоп-кадр видео

Новое упражнение помогает Диксону расслабиться между сложными задачами. Фото: стоп-кадр видео

В Московском зоопарке спасенный белый медведь Диксон освоил новое упражнение «Дай». Животное по просьбе зоологов может класть им в руки тренировочную палку, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Новую команду разучивали месяц. Сначала Диксон брал палку зубами, а затем начал помогать себе лапами. Это упражнение используют как передышку для животного между сложными задачами: когда у косолапого что-то не получается, он нервничает, а команда «Дай» его немного расслабляет.

Кроме того, теперь животное всегда сможет отдать посторонний предмет, который случайно попал в его вольер.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в Строгинской пойме заметили редкого лесного голубя клинтуха. Он «остановился» в столице во время перелета с зимовки домой. Птица занесена в Красную книгу Москвы под 0 категорией как вероятно исчезнувшей.