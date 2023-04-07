Белый медведь Диксон из Московского зоопарка разучил новое упражнение «Дай»

Новое упражнение помогает Диксону расслабиться между сложными задачами. Фото: стоп-кадр видео

В Московском зоопарке спасенный белый медведь Диксон освоил новое упражнение «Дай». Животное по просьбе зоологов может класть им в руки тренировочную палку, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Новую команду разучивали месяц. Сначала Диксон брал палку зубами, а затем начал помогать себе лапами. Это упражнение используют как передышку для животного между сложными задачами: когда у косолапого что-то не получается, он нервничает, а команда «Дай» его немного расслабляет.

Кроме того, теперь животное всегда сможет отдать посторонний предмет, который случайно попал в его вольер.

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