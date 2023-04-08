Ефимов: Москва выделила инвесторам землю под строительство трех заводов по экологической утилизации илового осадка и очистке сточных вод

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о выделении городом участков в аренду инвесторам для реализации концессионных соглашений. Всего на эти цели зарезервировано примерно 90 тысяч квадратных метров земли.

«Инвестиции превышают 35 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - По условиям соглашений концессионеры должны создать предприятия по экологической сушке илового осадка и удалению соединений азота и фосфора из сточных вод после обезвоживания осадка».

Одно из соглашений подписано с компанией «Гринтех» в феврале 2021 года. Оно позволит построить производственные комплексы для экологической обработки илового осадка сточных вод на площадках Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Высушенный ил будут получать цементные заводы. Для них он служит твердым биотопливом. Сумма инвестиций в проект - около 27 миллиардов рублей.

По другому соглашению, оформленному в 2021 году на 25 лет, на Люберецких очистных сооружениях появится еще одно предприятие. С помощью передовых технологий на нем займутся удалением из сточных вод азота и фосфора. В результате получается ценное фосфатное удобрение. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, благодаря этому существенно повысится качество стока от очистных сооружений. В свою очередь улучшится экология.

«Реализацией проекта занимается компания «Биос», - уточнил глава ведомства. - Инвестиции составят 8,4 миллиарда рублей».

По его словам, создаваемое предприятие будет первой в России масштабной установкой по очистке возвратных потоков от соединения азота и фосфора.

Некоторыми подробностями проекта поделился генеральный директор «Гринтех» Александр Игнатов. Известно, что при осадок будут сушить с применением новейших технологий очистки воздуха и мониторингом его качества. Весь процесс по максимуму автоматизируют. Это позволит соблюдать все требования безопасности и качества продукта – биотоплива.

Что касается проекта компании «Биос», то он не потребует расходов из бюджета города. Построенные сооружения перейдут в собственность Москвы с момента ввода их в эксплуатацию.