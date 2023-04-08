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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 7:19

Трое мужчин избили продавщицу магазина на Клязьминской улице в Москве и украли три шоколадки

Продавщица заметила попытку воровства и попросила положить товар на место
Роман ПОЛОСИКОВ
Трое мужчин избили продавщицу магазина на Клязьминской улице в Москве и украли три шоколадки

Трое мужчин избили продавщицу магазина на Клязьминской улице в Москве и украли три шоколадки

Фото: Иван ВИСЛОВ

Трое мужчин зашли в один из магазинов в Москве и продавщица заметила, как один из них решил положить себе три шоколадки в карман. После этого она попросила положить товар на место, а воришки отреагировали на это агрессивно, кинув в нее упаковкой риса и ударив по лицу. Об этом рассказали в Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Женщина планировала позвонить в полицию, однако получила удар по лицу и потеряла сознание.

Злоумышленники сразу же скрылись, а женщину с множественными травмами госпитализировали в одно из городских медучреждений. Сейчас на месте преступления проводится проверка, а органы правопорядка изучают запись с камер видеонаблюдения, которые помогут установить личность злоумышленников.

Ранее KP.RU писал, как мужчина одним ударом убил посетителя продуктового магазина в Москве. В момент преступления он был в состоянии алкогольного опьянения.