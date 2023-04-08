В Москве 33-летний мужчина предлагал прохожим за деньги фотографию с краснокнижной птицей Фото: прокуратура Москвы

На улице Маросейка 33-летний мужчина предлагал прохожим сфотографироваться за деньги с неясытью, которая занесена в Красную книгу города Москвы. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

У него не было никаких документов, которые могли бы подтвердить законность владения животным.

При визуальном осмотре птицы, удалось обнаружить повреждение перьевого покрова и частичное отсутствие хвостового оперения. В уголовном кодексе предусмотрено наказание за жестокое обращение с животными в виде штрафа до 80 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

Сейчас животное находится под присмотром специалистов и полностью в безопасности.

Ранее KP.RU писал, что трое мужчин в Москве избили продавщицу за три шоколадки. При попытке позвонить в полицию она получила удар по лицу, после которого женщина потеряла сознание.