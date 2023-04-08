В Москве за сутки зафиксировали 1317 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на восьмое апреля в Москве зарегистрировали 1317 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Осложнения заболевания унесли жизни восьми жителей столицы. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

Полностью оправиться от болезни и всех симптомов смогли 1379 человек.

На больничные койки за сутки попали сто пациентов, у которых заметно обострились симптомы заболевания и ухудшилось самочувствие. Теперь за ними будут наблюдать специалисты, для выстраивания более эффективного курса лечения.

Остальные зараженные проходят курс лечения амбулаторно.

Всего же в России за сутки зафиксировали 8955 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачи рекомендуют не забывать о необходимости вакцинации, для снижения риска заражения и дальнейшего распространения коронавирусов.

Ранее KP.RU писал, что за прошедшие сутки по данным на седьмое апреля было выявлено 1140 случаев заражения коронавирусом.