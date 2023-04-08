Нутрициолог Новикова рассказала об эффективных методах борьбы с целлюлитом Фото: pixabay.com

Целлюлит — не только эстетическая проблема, но и один из первых признаков проблем в организме. О наиболее эффективных методах борьбы с ним рассказали на портале «Мослента» со слов натуропата, нутрициолога и основателя Международного университета нутрициологии и натуропатии Елены Новиковой.

Прежде всего необходимо наладить режим и питание, заняться укреплением сосудов и перестать нервничать.

Одним из важных компонентов для борьбы с целлюлитом может стать клетчатка. Она помогает очистить кишечник, а также стабилизировать гормональный фон и запустить обменные процессы. Ее в достаточном количестве содержиться в ягодах и зелени.

Также в свой рацион необходимо добавить продукты, богатые калием, которые выводят лишнюю жидкость из организма. Еще необходимы полезные жиры, омега-3 и коллаген. А вот убрать или минимизировать стоит сахар и глютен, молочные продукты и трансжиры.

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