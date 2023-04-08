Ограбившие мужчину в Москве на 52 тысячи долларов преступники заключены под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина разместил в одном из мессенджеров объявление, в котором он хотел обменять 52 тысяч долларов на рубли. Четверо соучастников, прикинувшись покупателями валюты, приехали в офис к продавцу валюты, избили его и отобрали деньги. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать правонарушителей и теперь принято решение об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 июня 2023 года.

Позже они предстанут перед судом за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Сейчас продолжается расследование, направленное на возможное установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

Ранее KP.RU писал, что 22-летнего мужчину избили в офисе и отобрали у него 50 тысяч долларов, которые у него были с собой. Ему нанесли несколько ударов по голове, забрали наличные и скрылись с места преступления.