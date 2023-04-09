За сутки в Москве выявили еще 887 новых случаев заражения COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за прошедшие сутки выявили 887 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по данным на девятое апреля. Восемь пациентов скончались от осложнений заболевания. Такая информация опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Несмотря на снижение количества новых случаев заражения, врачи рекомендуют не забывать о необходимости проходить курс вакцинации от коронавируса, который поможет снизить риск заражения и предотвратить дальнейшее распространение болезни.

На стационарное лечение попали 107 пациентов, которые начали чувствовать ухудшение самочувствия на фоне обострения ряда симптомов. Теперь за ними будут постоянно наблюдать специалисты и выстраивать наиболее оптимальный способ лечения.

Остальные люди лечатся не выходя из дома. Полностью выздороветь смогли 902 пациента.

Ранее KP.RU писал, что за прошлые сутки в Москве было зарегистрировано 1317 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнения протекания болезни скончались восемь жителей Москвы.