Мэр Собянин рассказал об эффективности сервиса «Посты записи» в Москве Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

С помощью нового сервиса «Посты записи» врачи центров амбулаторной онкопомощи смогли сэкономить около семи тысяч часов. Это время они смогли посвятить лечению и диагностике. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

До его появления медики тратили около трех с половиной минут на запись пациента, а теперь этим занимаются администраторы постов записи.

Человеку при обращении на такой пост помогают подобрать свободные окна к специалистам на исследования. На удобном экране будут показаны все слоты. Это позволяет планировать визиты к врачам всего в несколько кликов.

Онкология стала первой сферой здравоохранения Москвы, где внедряется ценностно-ориентированный подход. Одной из его главных целей стал комфорт пациентов, а в его обеспечении серьезно помогают цифровые технологии.

За прошедший 2022 год в Москве показатель выявления онкологических заболеваний на ранней стадии составил 65%.

Ранее KP.RU рассказывал, что компании в Москве могут получить компенсацию за расходы на обучение сотрудников. До 95% затрат на обучение можно будет компенсировать.