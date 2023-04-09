Гематолог Семенов рассказал, какие симптомы сигнализируют о необходимости обратиться к специалисту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При нарушениях работы и состава крови у человека могут начаться довольно серьезные проблемы в организме. Помочь при некоторых проблемах может не каждый врач, поэтому о случаях, когда надо обратиться именно к гематологу, рассказали на портале «Подмосковье сегодня» со слов врача Валерия Семенова.

К гематологу пациента может отправить врач-терапевт при различных анемиях или онкогематологических заболеваниях, а также при нарушении свертываемости крови.

Помимо этого, некоторые симптомы могут вам подсказать, что необходимо обратиться именно к гематологу. Если вы постоянно испытываете слабость, даже после сна или отдыха, а также у вас выпадают волосы и кожа выглядит тусклой, стоит обратиться за помощью специалиста.

А вот к более тревожным симптомам можно отнести беспричинную потерю веса, появление синяков, кровотечения и увеличение лимфатических узлов.

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