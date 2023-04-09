На культурных площадках Москвы пройдет более 60 мероприятий ко Дню космонавтики Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ежегодно 12 апреля отмечается День космонавтики. В Преддверии этого праздника на культурных площадках Москвы пройдет более 60 различных мероприятий. Желающие увидеть звезды смогут понаблюдать за ними в телескоп вместе со специалистами. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

С 10 по 16 апреля в Музее космонавтики для жителей и гостей столицы будут проводиться показы научно-фантастических кинолент и мультфильмов. Интересно будет людям всех возрастов.

Также для горожан пройдут различные лекции, семейные квесты и увлекательные викторины. В ЦВЗ «Манеж» 11 открывается выставка заслуженных художников России Генриха Стопы и Виктора Шмохина «Космос».

Более подробная программа мероприятий, посвященных Дню космонавтики, находится на портале мэра и правительства Москвы.

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