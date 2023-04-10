Багреева: 235 объектов исключили из перечня недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастра

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Правительство столицы исключило 235 объектов из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, отметила руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева. В 2023 году собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество от среднегодовой стоимости.

Такую работу правительством столицы проводит совместно с Росреестром.

«Город оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и запросы их владельцев, – уточнила Мария Багреева. - Корректировки, вносимые в Перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества».

Добавим, что в Москве с 2014 года происходит перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости. В текущем году Перечень объектов торгово-офисной недвижимости насчитывает свыше 37 тысяч объектов. Речь в первую очередь идет о торгово-офисной недвижимости, объектах общепита и бытового обслуживания.