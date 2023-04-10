Ефимов: Индустриальный парк «Руднёво» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширяется. Теперь в ее границы входит индустриальный парк «Руднёво» площадью около 36,5 гектара. На сегодня территория столичной ОЭЗ увеличилась уже до 260 гектаров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, ранее такое предложение правительства Москвы было одобрено Минэкономразвития России.

«Здесь продолжат строительство индустриального парка, - отметил заммэра. - Это позволит реализовать только на первом этапе, до 2026 года, не менее 14 инновационных проектов».

Важно, что локализующие в «Руднево» свои производства инвесторы отныне вправе оформить статус резидента и пользоваться существенными льготами. Среди них - освобождение от земельного, имущественного, транспортного налогов, а также сниженная до двух процентов ставка налога на прибыль.

Напомним, в ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиации. В него входит также создание федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка «Руднёво». Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в «Руднево» в том числе появятся высокотехнологичные производственные площадки. На них будут выпускать инженерное оборудование, композитные материалы, медицинские изделия и электрооборудование.

Столичная ОЭЗ регулярно подтверждает свою высокую эффективность в создании новых инвестиционных предприятий, позволяющих проводить локализацию современных производств. В прошлом году ОЭЗ в очередной раз была объявлена лидером Национального рейтинга особых экономических зон России, проводимого Минэкономразвития и АКИТ, и рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков АЦ «Эксперт». Кроме того, московская ОЭЗ в числе первых в России занялась внедрением и реализацией ESG-стратегии.

На сегодня шесть площадок ОЭЗ размещены на 260 гектарах. На них работают 90 резидентов.

«Ими занято около 90 процентов индустриальных площадей территорий и создано свыше девяти тысяч рабочих мест», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.