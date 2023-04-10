Для участия в маркетах проекта «Московская неделя моды» подали заявки почти 700 дизайнеров — Сергунина

Фото: Московские сезоны

Проект «Московская неделя моды» готовится представить товары отечественных дизайнеров в торговых центрах столицы с 28 по 30 апреля. На отдельных площадках можно будет купить одежду, обувь и аксессуары российского производства. Свое желание участвовать в проекте, организатором которого является Фонд моды при поддержке правительства Москвы, выразили модельеры из 96 городов России.

«Организаторы получили почти 700 заявок. Больше половины из них прислали дизайнеры женской одежды. Другая популярная позиция — украшения и аксессуары. Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы 28–30 апреля», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, среди потенциальных участников самыми активными оказались дизайнеры Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. Другие регионы тоже не отстают. В списке - вся Россия! Разброс большой - от Якутии до Краснодарского края и от Калининградской области до Приморского края. Если заявку одобрят независимые эксперты модной индустрии, тогда выбранный дизайнер сможет принять участие в маркетах 28—30 апреля, а также представить свои товары в отдельном каталоге на платформе сделановмоскве.рф.