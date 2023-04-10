Эксперты назвали стоимость самой дешевой квартиры в Новой Москве

Наиболее бюджетные варианты квартир в ТиНАО располагаются на расстоянии до 15 км от МКАД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве самая дешевая квартира стоит 5,5 млн рублей. Это студия площадью 19,9 квадратных метра с чистовой отделкой, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков компании VSN Realty.

Еще один вариант с отделкой – лот площадью 22,5 кв. м за 6,28 млн рублей. При этом самая низкая стоимость жилья без отделки – квартира площадью 23 кв. м за 6,2 млн рублей.

По словам экспертов, наиболее бюджетные варианты квартир в ТиНАО располагаются на расстоянии до 15 километров от МКАД. Весь рынок жилья в Новой Москве формируют предложения 46 проектов. Диапазон стоимости самых маленьких лотов составляет от 5,5 до 7 млн рублей.

Аналитики добавили, что развитие транспортной инфраструктуры Москвы изменило отношение покупателей к предложениям в ТиНАО. Дорога до центра города занимает полчаса на метро по прямой Сокольнической ветке, а от любого из ЖК до станций можно дойти пешком за 15-20 минут.

Как писал KP.RU, риелтор Никитина заявила, что спрос на квартиры без ремонта в Москве упал в 5 раз. Также покупатели чаще всего не готовы брать квартиры с несовременным ремонтом.

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