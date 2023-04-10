Овчинский: В Москве стартовала регистрация на экскурсии проекта «Открой#Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о начале регистрации на экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром». Они проводятся с 17 по 28 апреля. Для участников необходима предварительная регистрация на сайте проекта.

«В рамках второй в этом году серии мероприятий проекта «Открой#Моспром» около 30 московских заводов и фабрик проведут свыше 140 экскурсий для гостей и жителей города, - отметил глава ведомства. - Среди новинок в этом сезоне – посещение производства лифтов и электрических устройств».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Апрель для экскурсантов будет насыщенным. Для них откроют свои двери Московский комбинат игрушек, косметическая фабрика «Свобода», предприятие микроэлектроники «Микрон» и Музей ракетно-космического предприятия «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева». Гостей ждут также и производители продуктов питания и напитков – Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, «Очаково», «Московский картофель» и другие.

Традиционно желающие смогут посетить и мастер-классы. Например, поучаствовать себя кондитерами можно будет на шоколадной фабрике FrenchKiss, в музее «Роза Эйнема» и на площадке «Кондитерского концерна Бабаевский». Впервые участникам проекта представится возможность испечь ароматный хлеб для космонавтов. Такой мастер-класс под названием «Космический хлеб» устроят в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Подробнее о правилах участия - на официальном сайте. Здесь же можно пообщаться с чат-ботом службы поддержки - помощником «Открой#Моспром».

Напомним, с 2019 года проект представляет много разных форматов. Среди них - офлайн- и онлайн-экскурсии на городские промышленные площадки, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, специальные события. Этот год для проекта юбилейный - ему исполняется 5 лет. За прошедшие годы его участниками стали уже 11,5 миллиона человек.