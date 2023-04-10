Тушканчики из Московского зоопарка проснулись после зимней спячки

В Московском зоопарке тушканчики проснулись после спячки Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке тушканчики проснулись после зимней спячки. Каждый год грызуны проводят ее в специальном холодильнике, где для них поддерживается комфортная температура, сообщили в пресс-службе зоосада.

Зимой грызунов помещают в персональные домики, обтянутые поролоном. Спячка у тушканчиков очень глубокая – они погружаются в настоящий анабиоз. В этом состоянии температура их тела падает до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается до 5-6 ударов в минуту. При этом они продолжают дышать и шевелить лапками.

В природе тушканчики проводят зимнюю спячку под землей, без мягкой подстилки и запасов корма. В зоопарке же им создают комфортные условия, чтобы сохранить их здоровье. Во время спячки каждую неделю зоологи проверяют их состояние и вес.

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