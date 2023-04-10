Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 8:57

В Москве за сутки выявили 790 новых случаев заражения коронавирусом

Вирус унес жизни девяти человек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Госпитализировали 86 человек, 971 пациент успешно прошел лечение

Госпитализировали 86 человек, 971 пациент успешно прошел лечение

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 790 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 887 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 10 апреля.

Госпитализировали 86 горожан, еще 971 пациент успешно прошел лечение, вирус унес жизни девяти человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 489 389 жителей, 3 296 802 пациента вылечились, 48 537 человек умерли от последствий и осложнений болезни.

В России за сутки зарегистрировали 6622 случаев заражения ковидом. В стационары попали 467 человек, 6981 пациент выздоровел после болезни, 34 россиянина умерли.

Ранее KP.RU писал, что нутрициолог Елена Новикова рассказала об эффективных методах борьбы с целлюлитом. Эксперт посоветовала пить кокосовую воду и употреблять как можно больше клетчатки. Также в рацион нужно добавить полезные жиры.