В Москве за сутки выявили 790 новых случаев заражения коронавирусом

Госпитализировали 86 человек, 971 пациент успешно прошел лечение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 790 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 887 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 10 апреля.

Госпитализировали 86 горожан, еще 971 пациент успешно прошел лечение, вирус унес жизни девяти человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 489 389 жителей, 3 296 802 пациента вылечились, 48 537 человек умерли от последствий и осложнений болезни.

В России за сутки зарегистрировали 6622 случаев заражения ковидом. В стационары попали 467 человек, 6981 пациент выздоровел после болезни, 34 россиянина умерли.

Ранее KP.RU писал, что нутрициолог Елена Новикова рассказала об эффективных методах борьбы с целлюлитом. Эксперт посоветовала пить кокосовую воду и употреблять как можно больше клетчатки. Также в рацион нужно добавить полезные жиры.