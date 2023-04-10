Останки человека обнаружили при сортировке отходов в Новой Москве

Человеческие останки нашли в сортировочном отсеке в ТиНАО Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новой Москве 7 апреля в сортировочном отсеке на Придорожной улице обнаружили секретированные останки человека, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По факту случившегося следователи организовали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Пол и личность погибшего человека пока не уточняется. Правоохранителям предстоит выяснить, как умер этот человек.

Ранее KP.RU писал, что 10 апреля человеческий череп обнаружили таможенники в аэропорту Внуково. Посылку должны были отправить в США, в штат Иллинойс. Останки выявили с помощью рентгеновской установки, их передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий. Детали случившегося выясняются.

Кроме того, ранее мумифицированные тела пенсионерки и ее дочери нашли в поселке Мосрентген. Они пролежали в квартире около года.