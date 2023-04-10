Диетолог Соломатина посоветовала пить пожилым смузи из овощей для стабилизации давления

Смузи из сельдерея, свеклы и петрушки с добавлением банан помогает снизить артериальное давление. Этот напиток очень полезен для пожилых людей, сообщили врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, эти овощи и зелень способствуют расширению сосудов, а также выводят из организма лишнюю жидкость. Она отметила, что в смузи из сельдерея и свеклы богат витаминами, калием и магнием. Кроме того, укрепить сосды можно ягодами – голубикой, черникой, облепихой, черноплодной рябиной, черной смородиной.

Диетолог отметила, что такой напиток не заменит гипотензивные препараты. При слишком высоком давлении не стоит заниматься самолечением, а необходимо обращаться к врачу.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Антонина Стародубова посоветовала съедать 400 граммов овощей, фруктов и зелени в день. Также в рацион нужно добавить белки и полезные жиры.