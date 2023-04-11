Стоматолог и программист вошли в топ-5 самых оплачиваемых вакансий в Москве

В Москве стоматологу готовы платить от 300 тысяч рублей в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в апреле самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали предложения для врача-стоматолога и Senior Java-разработчика. Эти специалисты могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

В пятёрку самых оплачиваемых вошли вакансии в сфере разработки программного обеспечения. Так, например, в Москве самую большую зарплату предлагают PHP-разработчику – 200–300 тыс. рублей. Кроме того, в топе зарплатных предложений традиционно остаются врачи. В столице стоматологу готовы платить от 300 тысяч рублей в месяц, а главному врачу клиники пластической хирургии – от 200 тысяч рублей.

Кроме того, работодатель готов платить около 200-300 тысяч рублей начальнику финансового отдела.

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